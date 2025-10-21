  • BIST 10433.24
Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim

Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim

Şahali, partinin 3 ay içinde kurultayını gerçekleştirerek yeni genel başkanını seçeceğini açıkladı.
Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim

Hükümetin samimi bir özeleştiri için erken seçime gitmesi gerektiğini söyleyen Şahali, bunun sadece 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle değil, son genel seçimin enkazı için de acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hükümetin yapacağı en kötü bütçenin bile bütçesiz bir 2026 yılı başlangıcından daha iyi olacağını vurgulayan Şahali, 22 milyar TL borcu olan bir devletin bütçesiz yeni yıla girmesinin tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"ERKEN SEÇİM BÜTÇENİN ARDINDAN GERÇEKLEŞMELİDİR; CTP BU SEÇİME HAZIR"

Şahali, Haziran gibi erken genel seçim ihtimalini değerlendirerek, CTP’nin bütçenin hemen ardından Şubat-Mart aylarında da bu seçime hazır olduğunu ve 3 ay içinde partiyi kurultaya götüreceklerini söyledi.

"CTP, 3 AY İÇERİSİNDE YENİ GENEL BAŞKANINI SEÇECEK; GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ ÜSTLENEBİLECEĞİMDEN ADIM KADAR EMİNİM"

Programda son olarak Erhürman’ın resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte vekaleten Genel Başkanlık görevini üstleneceğini belirten Şahali, 1 ay içinde kurultayın takvimlendirilmesi gerektiğini ve Genel Başkanlık görevini üstlenebileceğinden emin olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

    ÇOK OKUNANLAR
