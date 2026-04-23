Sahte Sözleşmeyle 351 Bin TL ve 7 Bin Sterlinlik Vurgun

2022 - 2025 yılları arasında meydana gelen olayda, yurtdışında yaşayan N.G.A. (69)’nın, vefat eden eşi adına kayıtlı Girne’deki bir daireyi kiraya vermek amacıyla C.K. (44)’ye talimat verdiği tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, N.G.A.’nın yönlendirmesiyle C.K.’nin, ölen eş adına sahte kira sözleşmesi hazırlayıp imzaladığı, ardından bu belgeyi ilgili makamlara ibraz ederek onaylattığı ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiği belirlendi.

Söz konusu dairenin 2022-2025 yılları arasında dört farklı şahsa kiralandığı ve bu yöntemle toplam 351 bin TL ile 7 bin Sterlin’in sahtekarlıkla temin edildiği ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma kapsamında C.K. tutuklanırken, N.G.A.’nın arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.