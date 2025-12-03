  • BIST 11082.77
  • Altın 5774.927
  • Dolar 42.4382
  • Euro 49.517
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Salih Canseç görevinden istifa etti

» »
Görevini kötüye kullanma ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verilen Salih Canseç, MİK Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa dün yürürlüğe girdi.
Salih Canseç görevinden istifa etti

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verilen Merkez İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç, görevinden istifa etti.

Kıbrıs Postası’na konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, istifanın dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Canseç’in yerine atanacak ismin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Salih Canseç, 1 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemede 150 bin TL nakit teminat, üç kefilin imzaladığı kefalet senetleri ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi!03 Aralık 2025 Çarşamba 15:46
  • Kasım’da hayat pahalılığı yüzde 0,81 olarak açıklandı03 Aralık 2025 Çarşamba 15:24
  • Şahali: Bu hükümetin geçirdiği her gün, hesap gününden önceki son gündür03 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
  • BİMER'in maliyeti 14 Milyon 800 Bin TL: Bu yazılım için 1 Milyon TL'den daha fazla eder diyen yok!03 Aralık 2025 Çarşamba 15:01
  • “Ekonomik ve sosyal sorunlara kararlı adımlar gerekiyor”03 Aralık 2025 Çarşamba 14:55
  • Tabipler Birliği: Sağlık sistemimiz engelleri aşmalıdır03 Aralık 2025 Çarşamba 12:52
  • Başbakanlık Müsteşarı Cahitoğlu poliste ifade veriyor03 Aralık 2025 Çarşamba 11:59
  • Kamuda örgütlü 5 sendika cuma günü Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacak02 Aralık 2025 Salı 19:21
  • Emlak Dünyası’ndaki patlamada karar açıklandı: Sanığa 10 yıl hapis cezası02 Aralık 2025 Salı 18:35
  • İskele İtfaiye Şubesi’ne ait ihbar hattında arıza02 Aralık 2025 Salı 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti