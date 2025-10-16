Ana Sayfa
İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı
59 araç trafikten men edildi!
Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor
YSK: Pazar günü oy verme süreci 08.00-18.00 arasında gerçekleşecek
Ayta Sözeri’den Merit Liman’da Duygusal Kapanış!
ISATIS inşaat şirketi sahibi tutuklandı!
Hasgüler: BRT eşitlik ilkesini çiğnemiştir
Erhürman: Mülkiyette tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız
Mehmetçik çöplüğünde yangın çıktı
ARUCAD ve BESIGN Arasında Sürdürülebilir Tasarım Odaklı Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek
X çöktü mü?
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
ABD-Venezuela gerilimi: Trump CIA operasyonlarına izin verdiğini açıkladı
İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı
Trump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı
İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı
Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor
ISATIS inşaat şirketi sahibi tutuklandı!
Hasgüler: BRT eşitlik ilkesini çiğnemiştir
Erhürman: Mülkiyette tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız
Mehmetçik çöplüğünde yangın çıktı
Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek
X çöktü mü?
İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı
Büyük ikramiye, “26240” numaralı bilete isabet etti!
Dış güçler! Tatar: "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor"
Çeler: Beş yıldır ciddiyetten uzak, dünyada temsil edilmeyen bir dönem yaşandı
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
16.10.2025 11:07
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
Diğer Haberler
59 araç trafikten men edildi!
Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 311 sürücü kontrol edildi; 316’sı çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 59 araç trafikten men edildi.
YSK: Pazar günü oy verme süreci 08.00-18.00 arasında gerçekleşecek
YSK, oy verme süresi ve yasakları duyurdu. 218 bin seçmen, 777 sandıkta oy kullanacak; salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur 26 Ekim’de yapılacak.
Ayta Sözeri’den Merit Liman’da Duygusal Kapanış!
Merit Liman Hotel & Casino’nun göz kamaştıran teras sahnesi, 2025 sezonunun son gecesinde büyülü bir konsere ev sahipliği yaptı.
ISATIS inşaat şirketi sahibi tutuklandı!
39 yaşındaki Behdad Jafari adlı iş insanı, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren büyük bir inşaat şirketinin sahibi olarak, Pazartesi günü Nice Havalimanı’nda İstanbul’dan gelen bir uçuşla varışının ardından tutuklandı.
Hasgüler: BRT eşitlik ilkesini çiğnemiştir
Seçme-seçilme hakkı ve ifade özgürlüğü, demokrasinin en temel iki dayanağıdır. Bu iki hakkın anlam kazanabilmesi için, devlet kurumlarının seçim dönemlerinde tarafsız kalması ve yarışan adaylara eşit mesafede durması gerekir.
Erhürman: Mülkiyette tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız
Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.
Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek
16 Ekim 2025 Perşembe 11:14
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
16 Ekim 2025 Perşembe 11:07
Büyük ikramiye, “26240” numaralı bilete isabet etti!
16 Ekim 2025 Perşembe 09:18
Dolar zirvede
16 Ekim 2025 Perşembe 09:17
Dış güçler! Tatar: "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor"
15 Ekim 2025 Çarşamba 19:49
Çeler: Beş yıldır ciddiyetten uzak, dünyada temsil edilmeyen bir dönem yaşandı
15 Ekim 2025 Çarşamba 19:40
Seçim sonuçları Pazar günü saat 18'den itibaren Detay'da olacak..
15 Ekim 2025 Çarşamba 19:39
Girne-Tatlısu yolunda kaza: 2 yaralı!
15 Ekim 2025 Çarşamba 19:32
DAÜ'de eylem! Hocalar bir kez daha uyardı!
15 Ekim 2025 Çarşamba 12:22
Arıklı: Erhürman kazanırsa görüşmecilik yetkisini alırız
15 Ekim 2025 Çarşamba 09:50
Hatice İNTAÇ
Savaşların En Zoru İnsanın Kendi Kendiyle Olanıdır
Hamit Caner
Ağlama Duvarı
Ayşegül Garabli
“SAKINCALIYDI”
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
14:32 -
İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı
14:31 -
59 araç trafikten men edildi!
14:30 -
Dünya yavaş ilerleyen bir iklim felaketine sürükleniyor
14:29 -
YSK: Pazar günü oy verme süreci 08.00-18.00 arasında gerçekleşecek
14:24 -
Ayta Sözeri’den Merit Liman’da Duygusal Kapanış!
12:49 -
ISATIS inşaat şirketi sahibi tutuklandı!
12:44 -
Hasgüler: BRT eşitlik ilkesini çiğnemiştir
12:42 -
Erhürman: Mülkiyette tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız
12:41 -
Mehmetçik çöplüğünde yangın çıktı
12:39 -
ARUCAD ve BESIGN Arasında Sürdürülebilir Tasarım Odaklı Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
11:14 -
Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek
11:10 -
X çöktü mü?
11:07 -
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
09:26 -
ABD-Venezuela gerilimi: Trump CIA operasyonlarına izin verdiğini açıkladı
09:20 -
İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafları
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Beş bin yıllık problem: İyi karpuz nasıl seçilir
Karpuz kilo yapar mı?
Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Seçim Birinci Turda Bitecek! | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Gündemi | Hasan Erçakıca Yorumluyor
ISATIS inşaat şirketi sahibi tutuklandı!
İngiltere’den yeni göçmenlere B2 düzeyinde İngilizce şartı
Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.