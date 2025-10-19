Seçim yasağı ihlali: Tatar’a yönelik yasal süreç başlatıldı

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın dün akşam Türkiye’nin CNN Türk kanalına bağlanarak yaptığı açıklamaları “seçim yasaklarının ihlali” olarak nitelendirdi ve Tatar aleyhine soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğünü harekete geçirdi. YSK kararında, saat 18.00’den sonra yapılan açıklamaların “propaganda yasağına” girdiği anımsatıldı.

Tatar’ın, seçim yasaklarının başladığı saatten sonra CNN Türk televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamaları, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) temsilcisi Ürün Solyalı’nın yaptığı şikayet başvurusu neticesinde değerlendirdi. YSK, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesinin açık ihlali olduğu gerekçesi ile Polis Genel Müdürlüğü’ne sevk edildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 131/202

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) temsilcisi Ürün Solyalı’nın, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın seçim yasaklarına rağmen CNN TÜRK televizyonunda seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet görüşüldü.

5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesi uyarınca, propaganda süresi 18 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00’de sona ermiştir.

Propaganda süresi sona ermiş olmasına rağmen, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, yasa hükümlerini ihlal ederek seçim yasaklarının başladığı saatten sonra CNN TÜRK televizyonunda, Fulya Kalfa’nın sunduğu “CNN TÜRK Masası” programına katılarak seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu davranışıyla, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, ilgili yasağın çiğnendiği kanaatine varılmış ve aleyhine soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.