Seçim yasakları başladı.

24 Ağustos’ta başlayan seçim takvimine göre, seçmen kartları en son 16 Ekim’de dağıtılacak. Seçim propagandası ise 18 Ekim’de saat 18.00’de sona erdi.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak adayların oy pusulasındaki sırası ise şöyle olacak:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

Yetkililer nerede oy kullanacak?

Pazar günü yapılacak seçim için geri sayım başlarken devlet ve hükümet yetkilileriyle adayların nerede oy kullanacağı açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, altısı bağımsız, toplam sekiz adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların nerde, hangi sandıkta ve saat kaçta oy kullanacağını seçim pusulasındaki sıraya göre derledi.

Buna göre, Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Adayı Osman Zorba, Çatalköy İlkokulu’nda 5 numaralı sandıkta saat 12.00’de, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda 83 numaralı sandıkta saat 10.30’da oy kullanacak.

Bağımsız Aday Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa Mahalli Barosu’nda 139 numaralı sandıkta saat 11.00’de; Bağımsız Aday Ahmet Boran Haspolat İlkokulu’nda saat 14.00’te oy verecek.

Bağımsız Aday Mehmet Hasgüler Lefkoşa’da, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 159 numaralı sandıkta saat 11.00’de, Bağımsız Aday İbrahim Yazıcı, Tuzla’da, Suna – Ata Atun İlköğretim Okulu’nda 102 numaralı sandıkta saat 10.00’da oy kullanacak.

Bağımsız adayı Hüseyin Gürlek Alayköy İlkokulu’nda 40 numaralı sandıkta saat 09.30’da, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta saat 10.30 ’da oy kullanacak.

Devlet ve hükümet yetkilileri

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak.

Başbakan Ünal Üstel, Alsancak İlkokulu’nda 156 numaralı sandıkta saat 09.30’da oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda 74 numaralı sandıkta saat 11.30’da oy kullanacak.

218 bin 313 seçmene 777 sandık

218 bin 313 seçmenin oy kullanabileceği Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ülke genelinde 777 sandık kurulacak.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarasını ve sandığı öğrenebilecek.

Oy kullanmak için gerekli belgeler

Seçmenler, üzerlerinde fotoğraf bulunan resmi belgelerle oy kullanabilecek. Seçmenlerin, oy kullanabilmek için görevlilere Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC kimlik kartı, polis kimliği, KKTC sürüş ehliyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya KKTC pasaportu ibraz etmesi gerekiyor.

Anayasa’ya göre 18 yaşını dolduran kişiler seçmen hakkı kazanıyor

KKTC Anayasası’na göre, 18 yaşını dolduran kişiler seçmen olma hakkı kazanıyor.

Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı seçilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak; yükseköğrenim yapmış olmak, 35 yaşını doldurmuş olmak, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak ve en az 5 yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs’ta bulunmuş olması gerekiyor.