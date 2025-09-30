  • BIST 10989.2
Seçmenler, nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek
Seçmenler, nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek

Seçmenler, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarası ve yerini öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) konuyla ilgili 12 numaralı duyurusu şöyle:

“19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde vatandaşlar, https://ysk.gov.ct.tr ve https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerimizin ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir.

Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler. Yine sonuç elde edilemediği takdirde, verilen telefon numaralarından ilgili İlçe Seçim Kurullarına ulaşıp bilgi edinebilirler.”

“Engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak için tedbir alındı”

Öte yandan YSK’nın duyurusunda ilçe seçim kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak için tedbir aldığı da kaydedildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden engelli seçmenlerin, 16 Ekime kadar ilgili ilçe seçim kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecek.”

İlçe seçim kurullarının iletişim numaraları

YSK’nın duyurusunda ilçe seçim kurullarının numaraları da paylaşıldı.

Buna göre, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na, 612 20 25, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’na 612 20 40, Girne İlçe Seçim Kurulu’na 612 20 56, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’na 612 20 72, İskele İlçe Seçim Kurulu’na 612 20 82, Lefke İlçe Seçim Kurulu’na 612 20 98 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

