  • BIST 12433.5
  • Altın 6814.25
  • Dolar 44.982
  • Euro 52.7587
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Sendikalardan hükümete ek-mesai ödemesi için 1 Mayıs'a kadar süre

» »
KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan ortak açıklamada, 6 sendika ocaktan bu yana ödenmeyen ek mesai ücretlerinin 1 Mayıs’a kadar yatırılmaması halinde 4 Mayıs’tan itibaren ek mesaiye kalınmayacağını duyurdu.
Kamuda örgütlü 6 sendika, ocak ayından beridir bekleyen ek mesai ödeneklerinin en geç 1 Mayıs’a kadar ödenmemesi halinde çalışanların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmayacağını duyurdu.

KTAMS, KAMUSEN, GÜÇ-SEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile TIP-İŞ adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren kamu çalışanları ve kamu sağlık çalışanlarına Kamu görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilir.

Çalışanların, ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek ortaya koyduğu hizmetlerin karşılığını ödemek için her seferinde sadaka verirmiş gibi his uyandıran UBP-DP-YDP Hükümeti, çalışanların ek mesai ödemelerini zamanında yapmayarak hak gaspına neden olmaktadır. Üstelik Maliye Bakanlığı ek mesai ödenekleri için kendi belirlediği takvimlendirmeye dahi uygun hareket etmemektedir.

Ocak ayından beridir bekleyen ek mesai ödeneklerinin en geç 1 Mayıs 2026 tarihine kadar ödenmemesi halinde çalışanların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ek mesaiye kalmayarak angarya çalışmayacağını ve her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını vurgularız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti