Simon Aykut davasında sıcak gelişme… Dosya kapanıyor

Simon Mistriel Aykut’un, Kıbrıs Rum mülklerini “gasp etmekle” suçlandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

Aykut’un avukatlarından Maria Neofitu, Rum Ağr Ceza Mahkemesi huzurunda yaptığı açıklamada, davanın duruşmasının devam etmeyeceğini belirtti.

Müvekkilinin (suçsuz olduğunu beyan etmişti) ifadesini değiştireceğini ve bazı suçlamaların da geri çekileceğini söyledi.

Bu nedenle, suçlamalar konusunu düzenlemek için 20 dakikalık bir süre talep etti. Cezanın hafifletilmesi amacıyla “kabul edilebilir olguların” hazırlığının yapılacağını dile getirdi.

Rum Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya geçici olarak ara verdi ve duruşma saat 10:00 civarında yeniden başlayacak.

Kısacası 74 yaşındaki Aykut, hakkında ceza verilecek suçlamaları kabul edecek ve bir dizi suçlama da geri çekilecek.

Kaynak: Philenews

