Taçoy, AKPA’da Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonu gündeme taşıdı

Kıbrıslı Türklerin temel hak ve özgürlükleri için daha kararlı adım çağrısı

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Temsilcisi ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıslı Türklerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu.

AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıslı Türklere yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve saldırıları gündeme taşıyan Taçoy,

2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planına verilen desteğe rağmen Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı uluslararası izolasyonlara dikkat çekerek, “Somut adım atılacak mı?” sorusunu yöneltti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Taçoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’e yönelttiği soruda, 2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planına verilen desteğe rağmen Kıbrıslı Türklerin hâlâ ticaret, seyahat ve uluslararası temsiliyet alanlarında ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi’nin bu izolasyonu sona erdirmek için hangi somut adımları atacağını soran Taçoy, Berset’in adaya yapacağı bir sonraki ziyarette Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ise yanıtında, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı durumun soyut bir mesele olmadığını belirterek, bunun günlük yaşam üzerinde doğrudan ve somut etkileri bulunduğunu dile getirdi.

Avrupa Konseyi olarak çözüm yönünde tüm taraflar arasında yürütülecek çabaları desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Berset, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde bir çözümü desteklediklerini kaydetti.

Geçtiğimiz dönemde Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Berset, adada yeni bir “fırsat penceresi” oluşabileceğine dikkat çekerek, son gelişmelerin çözüm süreci açısından değerlendirilmesi gerektiğini ve Avrupa Konseyi’nin bu süreci desteklemek için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Ayrımcılık ve saldırılar da gündemde

AKPA Genel Kurulu’nda “Avrupa’da dine dayalı ayrımcılıkla mücadele ve inanç özgürlüğünün korunması” başlıklı önergenin görüşüldüğü oturumda da söz alan Taçoy, yaptığı konuşmada ayrımcılık ve saldırı olaylarını da gündeme taşıdı.

Kıbrıslı Türklerin kültürel ve dini kimlikleri nedeniyle düşmanca tutumlara maruz kaldığını ifade eden Taçoy, bu durumun çoğu zaman Müslüman karşıtı söylemler ve etnik önyargılardan beslendiğini belirtti.

Limasol, Larnaka ve Episkopi gibi bölgelerde cami ve ibadet yerlerine yönelik saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Taçoy, aşırıcı siyasi grupların Müslümanları hedef gösterdiğini kaydetti.

Son yıllarda Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta fiziki saldırı ve şiddet olaylarına maruz kaldığını, sivillerin hedef alındığını ve araçların tahrip edildiğini de aktaran Taçoy, bu olayların faillerinin çoğunlukla yakalanmadığını ya da gerekli cezaları almadığını vurguladı.

Nefret söyleminin kabul edilemez bir tehdit olduğunu belirten Taçoy, bu tür eylemlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini söyledi.