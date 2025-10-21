  • BIST 10433.24
Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Tatar, UBP'nin başına geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

GIYNIK Gazetesi'ne özel açıklama yapan Tatar, bir süre dinleneceğini ve ailesine zaman ayıracağını belirtti.

Siyasete zaman ayırmayı düşünmediğini ifade eden Tatar, KKTC’den ayrılarak İngiltere’ye gideceği yönündeki dedikoduları da reddetti. UBP içinde herhangi bir rol üstlenmeyeceğini kaydeden Tatar, beş yılın yorgunluğunu atmak istediğini kaydetti.

“Ülkemde kalacağım” diyen Tatar, zamanının çoğunu kızına ait işletmede geçirme düşüncesi olduğunu belirtti.

