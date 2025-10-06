Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!

UBP–YDP–DP hükümeti “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”ni Meclis gündemine taşıyor.

‘Karar önerisi’ bugün komitede

"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi" bugün Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde ele alınmaya başlanıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, saat 10.30’da toplanacak. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat’ın Başkan Vekili olduğu komitede, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı üye olarak yer alıyor.

Komitenin gündemindeki "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi’ni UBP Grubu’na bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu sundu.

Erhürman: “Dünyada devletlerin bağımsızlık bildirgeleri oy çokluğuyla değişmez”

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumartesi günü konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Üzüntüm şudur: Kıbrıs sorunu gibi ciddi bir sorunun seçimi kaybetme endişesiyle bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alınması” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Oy birliği çabası varmış gibi göstermeye çalışmalarına rağmen aslında böyle bir çaba hiçbir şekilde yok. Belli ki seçim maksatları açısından yapılıyor. Bizim pozisyonumuz nettir. Yani çağırırlarsa gideriz, gelirlerse konuşuruz, komitede konuşuruz. Ama karar metninde ne demek istediğini anlatacak hiçbir şey yok” dedi.

Erhürman, bu sözlerini şu örneklerle destekledi:

“Yani ‘iki devlet’ deyince ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü eşittir iki devlet mi’? Bir soru işareti. ‘3D formülü: direkt uçuş, direkt temas, direkt ticaret, eşittir, egemen eşitlik mi? Soru işareti. ‘3D formülü eşittir, eşit uluslararası statü mü?’ Soru işareti. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masaya oturmam mı demektir iki devlet formülü’? Soru işareti. Seçim bitiyor hala daha bunların bize anlatıldığını duyan var mı? Meclis’te anlatacaklarsa buyursun anlatsınlar."

Meclis’in söz konusu öneriyle ilgili muhtemel bir karar almasının Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kendisi için sorun olup olmayacağının sorulması üzerine Erhürman, “Ben, metni okudum. Metnin, iki eşit kurucu devlete kapalı olan bir tarafını görmedim.” yanıtını verdi.

Ancak Meclis’in böyle bir karar almasının “üzücü” olacağını ifade eden Erhürman, “Çünkü Kıbrıs sorunuyla ilgili bu memlekette kararlar kural olarak hep oy birliği ile alınmıştır. Bağımsızlık bildirgesini değiştirmiş olur mu? Hayır, bağımsızlık bildirgesini değiştirmiş olmaz. Bağımsızlık bildirgesi, 29 milletvekiliyle çıkan bir bildirge değildir. Dünyada devletlerin bağımsızlık bildirgeleri böyle oy çokluğuyla değişmez.” dedi.

Erhürman, “Hukuken anlam taşımayan, herhangi bir sonuç da doğurmayan, tartışıldığı takdirde de çok da anlatılabileceğini düşünmediğim bir şey var ortada o yüzden çok da ciddiye almadım ama şunu ciddiye aldım: Bu ciddiyetsizliğin ulaştığı boyutu görmek beni üzüyor. Seçim maksatları itibarıyla bu memleketin en önemli meselesinin bu şekilde ele alınmaya çalışılması beni üzüyor. Oy birliği aranması gerekirken Meclis’te böyle davranılması da beni üzüyor. Ama 29 milletvekili arkadaşımın yirmi dokuzunu da tenzih ediyorum. Onların meselesi olmadığını bilecek kadar tanıyorum. Bir kişinin bir seçilme meselesinin bu konuları bile ne hale getirdiğini görmek üzüyor.” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Bildirgesi ne diyor?

KKTC’nin ilanını ve ‘bağımsızlığını’ barındıran söz konusu bildirge, kurucu meclisin oybirliği ile onaylanmıştı.

Bildirgede, KKTC’nin kurulmasının, federal bir çözümün önünde engel olmadığı; aksine federasyonun kurulabilmesi için gerekli ön şartları tamamlayarak bu yoldaki samimi çabaları kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

İlgili maddede şu ifadeler yer alıyor:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, iki eşit halkın ve onların kurdukları yönetimlerin, gerçek bir federasyon çatısı altında yeniden bir ortaklık kurmalarını engellemez; tam aksine bir federasyonun kurulabilmesi için gerekli ön şartları tamamlayarak bu yoldaki samimi çabaları kolaylaştırabilir. Bu yolda her yapıcı çabayı göstermeğe kararlı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başka hiç bir devletle birleşmeyecektir.”

Öte yandan, yine Meclisin Kıbrıs sorununa ilişkin oybirliği ile aldığı 15 Mart 1985 tarihli kararda da söz konusu durum teyit ediliyor:

“Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan eden 15 Kasım 1983 tarihli Bağımsızlık Bildirisi'nin 22. maddesinin (b) fıkrasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının, iki eşit halkın ve onların kurdukları yönetimlerin, gerçek bir federasyon çatısı altında yeniden bir ortaklık kurmalarını engellemediği, tam aksine, bir federasyonun kurulabilmesi için gerekli ön şartları tamamlayarak, bu yoldaki samimi çabaları kolaylaştırabileceğinin vurgulandığını dikkate alan Kurucu Meclis, Bağımsızlık Bildirisi'nde belirtildiği üzere, kabul ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın, iki eşit halkın, iki toplumlu ve iki kesimli gerçek bir federasyon çatısı altında ortaklık kurmalarını engellemediğini vurgular."