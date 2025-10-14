Traktörün Altında Kalan 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 14 Ekim 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Doğancı’da Ceylan Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı yerde sakin Rasıh Karadayı (E-83), ikametgahının avlusu içerisinde bulunan CN 483 plakalı traktörün yola doğru akması üzerine, aracı durdurmak amacıyla önüne geçti. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Karadayı, traktörün tekerinin üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.