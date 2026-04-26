Trump'a saldırı! Saldırgan yakalandı, 1 memur vuruldu

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında silahlı bir şüpheli güvenlik noktasını aşmaya çalıştı. Olayda bir Gizli Servis ajanı yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında silahlı bir saldırı girişimi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı etkinlikte, güvenlik noktasına doğru ilerleyen silahlı bir şüpheli ateş açtı.

Olay sırasında Trump sahneden hızla uzaklaştırılırken, yetkililer Başkan ve kabine üyelerinin güvende olduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, saldırganın 31 yaşındaki Kaliforniya sakini Cole Tomas Allen olduğunu belirledi. Kamu kayıtlarına göre Allen’ın Güney Kaliforniya’da öğretmenlik yaptığı ve aynı zamanda video oyunu geliştiricisi olduğu öğrenildi.

Allen’ın, sınav hazırlık ve özel ders hizmeti sunan bir eğitim kurumunda yarı zamanlı öğretmen olarak görev yaptığı, ayrıca 2024 yılı Aralık ayında “ayın öğretmeni” seçildiği bilgisi paylaşıldı. Eğitim geçmişine ilişkin bilgilerde ise California Institute of Technology’den makine mühendisliği lisans derecesi ve California State University-Dominguez Hills’ten bilgisayar bilimi yüksek lisans derecesi bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Allen’ın, 2024 yılı Ekim ayında Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına bağış yaptığı belirtildi.

Olayda Yaralanan Ajan

Olay sırasında bir ABD Gizli Servis ajanının koruyucu ekipmanına rağmen vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralı ajanın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Görgü Tanıkları O Anları Anlattı

Etkinlik alanında bulunan gazetecilerden biri olan CNN muhabiri Wolf Blitzer, silahlı kişinin kendisine birkaç metre mesafede ateş açtığını ifade etti. Blitzer, çok sayıda davetlinin panik içinde siper aldığını ve güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiğini aktardı.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, şüphelinin “şiddet içeren bir suç sırasında silah kullanma” ve “federal görevliye tehlikeli silahla saldırı” suçlamalarıyla yargılanacağını açıkladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

