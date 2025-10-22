  • BIST 10467.2
UBP'de yeni plan – YDP dışarı, DP ile 2026'ya kadar devam

UBP kulislerinde son günlerde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Parti yönetimi, siyasi dengeleri yeniden şekillendirecek yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, UBP’nin yeni planı Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) kurtulup Demokrat Parti (DP) ile yola devam etmek.

Kulislerde konuşulanlara göre, YDP’nin hükümet içinde yarattığı gerilimler ve kamuoyundaki olumsuz yansımalar, UBP yönetimini yeni arayışlara yöneltti. Ünal Üstel’in yakın çevresiyle yaptığı son değerlendirmelerde, “YDP’siz ama daha istikrarlı bir hükümet” formülünün öne çıktığı ifade ediliyor.

Planın detaylarına göre, UBP–DP ortaklığıyla kurulan yeni yapı Eylül 2026’ya kadar ülkeyi seçime götürmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, DP’ye bir ek bakanlık verilmesi ve kabine değişikliğine gidilmesi de gündemde.

Parti kaynakları, bu adımın hem hükümet içi uyumu güçlendirmeyi hem de muhalefetin olası teknokrat hükümet hamlesini boşa çıkarmayı amaçladığını belirtiyor.

Siyasi gözlemciler, Ünal Üstel’in bu planla hem Meclis aritmetiğini korumayı hem de parti içi muhalefeti dengelemeyi hedeflediğini vurguluyor. Başkent kulislerinde ise şu yorum sıkça dile getiriliyor:
“UBP, YDP yükünden kurtulup DP desteğiyle seçime kadar rahat bir nefes almak istiyor.”

