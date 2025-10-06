  • BIST 10906.27
  • Altın 5283.536
  • Dolar 41.6903
  • Euro 48.6679
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu

» »
Girne, İskele ve Ercan-İskele ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam dört kişi yaralandı, iki sürücü ise tutuklandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu

Girne’de yaya kazası

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Yönem Anastasia Gündost (18) yönetimindeki ZK 607 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilber Yağ (68)’a çarptı. Kazada yaralanan Yağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İskele’de alkollü sürücü kazası

Aynı gün öğleden sonra İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi’nde Pavlo Stoika (38) yönetimindeki GB 137 plakalı araç, 249 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek kaldırıma, ardından park halindeki başka bir araca ve bir ikametgahın önündeki demir direğe çarptı. Stoika, ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti. Alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Ercan-İskele ana yolunda çarpışma

Gece saatlerinde Ercan-İskele ana yolunda John Tega Omogbesia (30) yönetimindeki RD 771 plakalı araç ile karşı yönden gelen Tijen Gülek (57) yönetimindeki SZ 166 plakalı araç çarpıştı. Kazada Tijen Gülek her iki bacağında parçalı kırık ve kafa travması teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Aynı araçtaki yolcu Güven Bozdağ Gülek (60) ise sol kalça kırığı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer sürücü John Tega Omogbesia taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Polis, her üç kazayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:01
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları Çocukların Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:44
  • Ümit Özdağ Tatar'ı ziyaret etti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:38
  • “Dilerim kimse beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez”06 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
  • Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüştü: Masaya getireceğim ilk konu bu olacak06 Ekim 2025 Pazartesi 10:20
  • Borçlu abonelerin dikkatine: Elektrikler salı günü kesilecek06 Ekim 2025 Pazartesi 10:18
  • Glafkos Klerides’in kızı Keti Klerides 76 yaşında hayatını kaybetti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:15
  • Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:10
  • "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi," yarın komitede görüşülecek05 Ekim 2025 Pazar 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti