Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu

Girne, İskele ve Ercan-İskele ana yolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam dört kişi yaralandı, iki sürücü ise tutuklandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Girne’de yaya kazası

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Yönem Anastasia Gündost (18) yönetimindeki ZK 607 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilber Yağ (68)’a çarptı. Kazada yaralanan Yağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İskele’de alkollü sürücü kazası

Aynı gün öğleden sonra İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi’nde Pavlo Stoika (38) yönetimindeki GB 137 plakalı araç, 249 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada kontrolünü kaybederek kaldırıma, ardından park halindeki başka bir araca ve bir ikametgahın önündeki demir direğe çarptı. Stoika, ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti. Alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Ercan-İskele ana yolunda çarpışma

Gece saatlerinde Ercan-İskele ana yolunda John Tega Omogbesia (30) yönetimindeki RD 771 plakalı araç ile karşı yönden gelen Tijen Gülek (57) yönetimindeki SZ 166 plakalı araç çarpıştı. Kazada Tijen Gülek her iki bacağında parçalı kırık ve kafa travması teşhisiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Aynı araçtaki yolcu Güven Bozdağ Gülek (60) ise sol kalça kırığı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer sürücü John Tega Omogbesia taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Polis, her üç kazayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü duyurdu.