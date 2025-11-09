  • BIST 10924.53
  • Altın 5429.936
  • Dolar 42.2029
  • Euro 48.8609
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Ülke genelinde trafik denetimi

» »
366 sürücüye ceza, 49 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde trafik denetimi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin, ülke genelinde dün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 243 araç sürücüsünden 366’sı çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“93’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 31’i muayenesiz araç kullanmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 136’sı diğer trafik suçları.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler: “Kimse kimsenin haysiyetine uluorta çamur atamaz”09 Kasım 2025 Pazar 14:36
  • Atatürk 87'nci ölüm yıl dönümünde KKTC'de de törenlerle anılacak09 Kasım 2025 Pazar 12:10
  • Erhürman: “Silahlanma Adada Çözüm Atmosferine Hizmet Etmez”09 Kasım 2025 Pazar 12:08
  • Hürrem Tulga: Zeytin yağı ihracı için rekabet gücü düşük, mekanizasyon ve sulamaya yatırım şart09 Kasım 2025 Pazar 10:52
  • ISSB: “Fiber altyapı ihalesiz verilemez; toplumun bilme hakkı vardır”09 Kasım 2025 Pazar 10:36
  • Sıla Usar İncirli: “CTP’yi güçlü bir şekilde iktidara taşımak için hazırız”09 Kasım 2025 Pazar 10:34
  • Dr. Vaiz'den kalp krizi belirtilerine yönelik uyarı: En kısa sürede sağlık merkezine başvurun08 Kasım 2025 Cumartesi 22:48
  • Erhürman, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı08 Kasım 2025 Cumartesi 19:57
  • Tehlikeli yolculuğa polisten ceza geldi08 Kasım 2025 Cumartesi 19:45
  • NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı da mücadele edecek08 Kasım 2025 Cumartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti