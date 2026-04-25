Üstel: Çalışanı koruyacak, üretimi zora sokmayacağız. İşgücü piyasasında dengeyi sağlıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Tasarının, çalışma hayatında adaleti güçlendirmek, kayıt dışılığı azaltmak ve işgücü piyasasını günümüz koşullarına uyumlu hale getirmek amacıyla Bakanlar Kuru
Üstel: Çalışanı koruyacak, üretimi zora sokmayacağız. İşgücü piyasasında dengeyi sağlıyoruz

Başbakan Ünal Üstel tasarı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

 

“Hükümetimiz, 2025 yılında alınan kararla 3 ay boyunca uygulanan düzenlemenin sahadaki sonuçlarını değerlendirilmiş, elde edilen veriler doğrultusunda daha açık, denetlenebilir ve kalıcı bir yasal çerçeve oluşturulmasının hazırlıklarını tamamlamıştır.

 

Mevcut durumda yerli çalışanlar barınma ve beslenme giderlerini kendi karşılarken,özellikle tarım işgücü ve inşaat gibi alanlarda çalışan yabancı çalışanların önemli bir bölümü bu imkanlardan işveren aracılığıyla faydalanmaktaydı. Bu durum, kağıt üzerinde aslında eşit görünen ücret yapısının sahada farklılaşmasına neden olmaktaydı.

 

Yeni düzenleme daha adil ve ekonomik açıdan çok daha sürdürülebilir bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

 

Yeni yasa ile;

 

* %40 kesinti olacak ise, iki tarafın imzası ile işçi ve işveren arasında yazılı ayrı bir hizmet sözleşmesi zorunluluğu getirilmekte,

* Barınma ve beslenme gibi destekler asgari ücret kapsamında açıkça tanımlanmakta,

* Bu desteklerin, karşılıklı rıza ile ve belirli şartlara bağlı olarak asgari ücretten azami %40 oranında mahsup edilmesine imkan sağlanmaktadır.

 

Altını özellikle çizmek gerekir ki; bu bir zorunlu kesinti değil, tamamen tarafların mutabakatına dayalı bir uygulama olarak hayata geçecektir. İşçinin kabul etmemesi halinde asgari ücret hakkı korunacaktır.

 

Bu adım; özellikle KKTC vatandaşlarının çalışmadığı alanlarda, işveren tarafına ücret konusunda hareket kabiliyeti getiren bir adım olmakla birlikte, aynı zamanda, kayıt dışılığı azaltan, şeffaflığı artıran ve işgücü piyasasında dengeyi güçlendiren önemli bir düzenlemedir .

 

Hükümet olarak hedefimiz açıktır:

Ne çalışanı korumaktan vazgeçeceğiz, ne de üretimi zora sokacağız. Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir çalışma hayatını inşa etmekte kararlıyız.”

