Üstel istifa etmeyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisi ağır bir yenilgi alan UBP’de, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, ilçe başkanlarına sahip çıkarak istifa çağrılarına karşı çıktı.

Üstel, Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, ilçe başkanlarının seçim sürecinde büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

Üstel, “Bu süreçte ilçe başkanlarım sabahlara kadar çalıştı, sonuna kadar sandıklara sahip çıktı. Alınan sonuçta ilçe başkanlarının herhangi bir suçu yoktur” dedi.

Seçim sonrası kurultay çağrısı yapanlara da tepki gösteren Üstel, “Seçim bitince kurultay çağrısı yaparak fırsatçı davrananlar kendilerini açığa çıkarıyor. İlçelerde çalışmayanlar isim isim bellidir. Seçim atmosferinde dengeli davranmaya çalıştık; üyeler kimin çalışıp çalışmadığını biliyor” ifadelerini kullandı.

Üstel, parti içi disiplin mekanizmasının kısa süre içerisinde devreye gireceğini belirterek, “Birileri bedel ödeyecek ama bu ilçe başkanları değil. İlçe başkanlarımla omuz omuza yürümeye devam edeceğim” dedi.