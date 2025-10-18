  • BIST 10208.76
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Üstel: UBP'liler sandıklara giderek devletimize sahip çıkacak!

» »
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçimlere iki gün kala yaptığı açıklamada, UBP seçmenine ve tüm Kıbrıs Türk halkına seslendi.
Üstel: UBP'liler sandıklara giderek devletimize sahip çıkacak!

Üstel, seçimlerin bir kader oylaması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur.

Her UBP’linin görevi sandığa gitmek ve devlete sahip çıkmaktır.

Biz de bunu yapacağız.

Kararımız nettir.

Kararımız iki devlettir.

Oyumuz Ersin Tatar’dır.”

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca ağır bedeller ödeyerek özgürlüğünü kazandığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim, kıymetli evlatlarım;

Biz bu topraklarda özgürce yaşamak için çok ağır bedeller ödedik.

Gün geldi, şehit düştük, can verdik.

Gün geldi, evsiz kaldık, göç ettik ama diz çökmedik.

Biz bu topraklara olan borcumuzu direnerek ödedik.”

Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin bu mücadelenin siyasal omurgası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

 

“Biz Ulusal Birlik Partisiyiz.

Bu devleti biz kurduk.

Bu devlete sahip çıkmaya yemin ettik.

O yemin hâlâ yüreğimizdedir.

O yemin hâlâ bu partiye can veren ruhtur.”

Birlik ve bütünlük çağrısı yapan Üstel, kişisel hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti:

“Bizim kişisel beklentilerimiz, Kıbrıs Türkü’nün kaderi karşısında bir damla bile değildir.

O yüzden şimdi kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakma zamanıdır.

Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamanıdır.

Şimdi yeminimize sahip çıkma zamanıdır.

Şimdi oyumuzu kullanma ve oyunları bozma zamanıdır.”

Seçimin sadece bir siyasi yarış değil, devletin geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçim, bir dönüm noktasıdır.

Bu seçim, dünle gelecek arasında bir seçimdir.

Bu seçim, partimize, davamıza sahip çıkma seçimidir.

Bu seçim, birlikte kurduğumuz devlete, cumhuriyete ve uğruna can verdiğimiz bu vatana sahip çıkma seçimidir.

Bu seçim, egemenliğimize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, bayrağımıza, toprağımıza ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarımıza sahip çıkma seçimidir.”

Üstel, UBP’nin vizyonunun net olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bizim oyumuz iki devletli çözümedir.

Bizim oyumuz egemenliğedir.

Bizim oyumuz düne değil, geleceğedir.

Bizim oyumuz Ersin Tatar’adır.

Ve bizim oyumuz, Türkiye ile omuz omuza yürümeyedir.”

Seçimlerde sandığa gitmenin devlet bilinciyle eşdeğer olduğunu vurgulayan Üstel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“O yüzden sandığa gideceğiz.

Oyumuzu kullanacağız.

Vereceğimiz her oy, Ulusal Birlik Partisi’nin onurudur.

Seçimler demokrasinin bayramıdır.

Ve bu bayram, halkımızın bayramı olacaktır.

Zaferimiz şimdiden kutlu olsun.”

