  • BIST 12433.5
  • Altın 6854.19
  • Dolar 44.9216
  • Euro 52.7478
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Üvey Kardeşine Saldırdı

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, mülke tecavüz, kasti hasar, tecavüzi alet taşıma, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan Ümit Ertuğrul mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 18 Nisan 2026’da saat 18.10 sıralarında Şht. Mustafa Alirıza Sokak’ta 125 miligram alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiğini, ardından üvey kardeşine (E.T.) vurarak dişlerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra ikametgâhın giriş kapısına zarar verdiğini ve ev içerisinde bulunan buzdolabını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keserle kırarak 32 bin TL hasara yol açtığını belirtti.

Zanlının olay yerinde suçüstü yakalandığını, keserin emare olarak alındığını ifade eden polis, müştekinin hastanede yapılan muayenesinde darp izleri ve diş kırıkları tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının geçmişte benzer suçlardan sabıkası bulunduğunu ve en son 2025 Kasım ayında 2 ay hapis cezası aldığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni çıldırttılar, attıkları mesajlarla tahrik ettiler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28. Büyükkonuk Eko Gün 3 Mayıs Pazar günü yapılacak22 Nisan 2026 Çarşamba 14:15
  • Girne’de Kumarhane Denetimi: 8 Kişiye Ceza22 Nisan 2026 Çarşamba 10:05
  • “Haziran ayında yapacağımız lansmanla iktidar planımızı kamuoyuna sunacağız”22 Nisan 2026 Çarşamba 09:40
  • Güvenliğin Anahtarı Doğru İletişim!22 Nisan 2026 Çarşamba 08:54
  • Döviz güne nasıl başladı?22 Nisan 2026 Çarşamba 08:16
  • 23 Nisan tören ve etkinliklerle kutlanıyor22 Nisan 2026 Çarşamba 08:14
  • Kaza yapıp kaçtı, aracında uyuşturucu bulundu21 Nisan 2026 Salı 16:54
  • 43 Yaşında Evinde Ölü Bulundu: Otopsi Sonucu Bekleniyor21 Nisan 2026 Salı 16:53
  • Uluçay: Su kesintisine karşı önlemler alındı21 Nisan 2026 Salı 15:40
  • Rum mallarıyla ilgili davada emlakçı Denys Pohodin 18 suçu kabul etti21 Nisan 2026 Salı 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti