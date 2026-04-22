Üvey Kardeşine Saldırdı

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 18 Nisan 2026’da saat 18.10 sıralarında Şht. Mustafa Alirıza Sokak’ta 125 miligram alkollü içki tesiri altında makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiğini, ardından üvey kardeşine (E.T.) vurarak dişlerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının daha sonra ikametgâhın giriş kapısına zarar verdiğini ve ev içerisinde bulunan buzdolabını kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keserle kırarak 32 bin TL hasara yol açtığını belirtti.

Zanlının olay yerinde suçüstü yakalandığını, keserin emare olarak alındığını ifade eden polis, müştekinin hastanede yapılan muayenesinde darp izleri ve diş kırıkları tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının geçmişte benzer suçlardan sabıkası bulunduğunu ve en son 2025 Kasım ayında 2 ay hapis cezası aldığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni çıldırttılar, attıkları mesajlarla tahrik ettiler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.