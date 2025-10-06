  • BIST 10878.96
  • Altın 5285.719
  • Dolar 41.6867
  • Euro 48.6646
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Uyuşturucuyu Yiğitler Burcu’na sakladılar

» »
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan M.B. ile Ş.N. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucuyu Yiğitler Burcu’na sakladılar

Polis memuru Buğra Ulu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ulu, 02.10.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Yiğitler Burcu’nda teller ve surlar arasında gizlenmiş vaziyette siyah renk şüpheli bir poşet olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, konu bölge ziyaret edilerek pusu görevine başlandığını, akabinde saat 19.50 raddelerinde M.B’nin bahse konu poşeti gizlemiş olduğu yerden alarak park alanı içerisinde yaya olarak yürümeye başlamasına müteakip görevli polisler tarafından alı konulduğunu söyledi.

Polis, siyah renk naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi aranan bir şahıstan 14 bin TL karşılığında satın aldığını, zanlı Ş.N. ile birlikte Yiğitler Burcu bölgesine getirip sakladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı M.B’nin konu maddenin bir kısmını kendi içeceğini, bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Ş.N’nin de 2 Ekim saat 00.30 raddelerinde Alayköy’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Bilgiç’in isteği üzerine Yiğitler Burcu’na sakladıklarını söylediğini ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonucunun beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu06 Ekim 2025 Pazartesi 12:41
  • İşler iyice karıştı... Erdoğan karşıtı Ümit Özdağ'dan da Tatar'a destek ziyareti ve açıklaması...06 Ekim 2025 Pazartesi 12:23
  • Denktaş: Hükümet bilerek memleketi batırma ve devleti ortadan kaldırma görevini yerine getiriyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:26
  • Yakın Doğu Koleji’nin Yıldızı, Dünya Devleriyle Aynı Kortta!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:23
  • Mimarlar Odası: Tüm projelerde kamu yararı gözetilmeli, planlama süreçlerinde mimarlara aktif rol verilmeli06 Ekim 2025 Pazartesi 11:21
  • Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:01
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları Çocukların Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:44
  • Ümit Özdağ Tatar'ı ziyaret etti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:38
  • “Dilerim kimse beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez”06 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti