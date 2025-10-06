Uyuşturucuyu Yiğitler Burcu’na sakladılar

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan M.B. ile Ş.N. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Buğra Ulu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ulu, 02.10.2025 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Yiğitler Burcu’nda teller ve surlar arasında gizlenmiş vaziyette siyah renk şüpheli bir poşet olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, konu bölge ziyaret edilerek pusu görevine başlandığını, akabinde saat 19.50 raddelerinde M.B’nin bahse konu poşeti gizlemiş olduğu yerden alarak park alanı içerisinde yaya olarak yürümeye başlamasına müteakip görevli polisler tarafından alı konulduğunu söyledi.

Polis, siyah renk naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi aranan bir şahıstan 14 bin TL karşılığında satın aldığını, zanlı Ş.N. ile birlikte Yiğitler Burcu bölgesine getirip sakladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı M.B’nin konu maddenin bir kısmını kendi içeceğini, bir kısmını ise müşteri bulması halinde satışını yapacağını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Ş.N’nin de 2 Ekim saat 00.30 raddelerinde Alayköy’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Bilgiç’in isteği üzerine Yiğitler Burcu’na sakladıklarını söylediğini ifade etti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonucunun beklendiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.