  • BIST 11048.13
  • Altın 5170.153
  • Dolar 41.5616
  • Euro 48.7879
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Yağmur bekleniyor

» »
Yarın yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül – 6 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirmesine göre, KKTC genelinde alçak basınç sistemi etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava etkili olacak.

Daireden yapılan açıklamada, yarın ve Perşembe günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yer yer sağanak beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Bugün parçalı ve az bulutlu; Yarın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; Perşembe günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahil bölgelerinde ise 27 – 30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın haftanın ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; bugün yer yer fırtınamsı şekilde, periyodun ikinci yarısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
  • Erhürman Bostancı’da halkla buluştu: Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:27
  • Alkollü sürücüler 3 ayrı kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralanırken, sürücüler tutuklandı!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:23
  • Serdar Denktaş: Ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmam!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:21
  • KTÖS, okullarda yaşanan sorunları gündeme taşıdı29 Eylül 2025 Pazartesi 14:18
  • Tel-Sen yarın Telekomünikasyon Dairesi'nde uyarı grevi yapacak...29 Eylül 2025 Pazartesi 14:17
  • Manavoğlu: Kutuplaşmadan ve bölünmeden beslenecek olanlara geçit yok!28 Eylül 2025 Pazar 19:42
  • Güney Kıbrıs’ta seçim anketi: DİSİ ile AKEL başa baş, ELAM üçüncü sırada zirveyi takip ediyor!28 Eylül 2025 Pazar 15:09
  • 26 alkollü sürücü rapor edildi28 Eylül 2025 Pazar 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti