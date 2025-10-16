YSK: Pazar günü oy verme süreci 08.00-18.00 arasında gerçekleşecek

Yüksek Seçim Kurulu, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde oy verme süresinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona ereceğini açıkladı.

YSK, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, seçim günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlarla her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapmanın yasak olduğunu da hatırlattı.

Kurulun 16 numaralı duyurusunda, seçim günü, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılmasının yasak olduğu belirtildi.

Yasa gereğince, oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar ise şu şekilde sıralandı:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz”

6 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

Önümüzdeki 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanının belirleneceği Pazar günkü seçimde 6'sı bağımsız, 8 aday bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız) ve Ersin Tatar (Bağımsız) yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimde adaylardan birinin bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iki aday arasında 26 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 seçmen ülke genelinde oluşturulan 777 sandıkta oy kullanabilecek.