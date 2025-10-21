Zeki Çeler: Bahçeli’nin sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilemez

Zeki Çeler, Devlet Bahçeli’nin kullandığı ifadeleri “sağcısı solcusu hiçbir Kıbrıslı Türk’ün kabul edemeyeceği” sözler olarak nitelendirdi. Çeler, yıllarca varoluş mücadelesi vermiş bir toplumun özgür iradesine ve demokratik seçim kararlarına saygı göstermemenin, Kıbrıs Türk halkına yönelik kin kusmanın “faşizmin ta kendisi” olduğunu söyledi.

Çeler, Kıbrıs Türk halkının kendi tercihleriyle var olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Bizler de bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.