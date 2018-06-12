1 çift terlik, 2 çift spor ayakkabıyı çaldılar

11.06.2018 tarihinde, Lefkoşa’da Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren A.M. (E-20), H.E. (E-20), A.Ö. (E-20) ve U.A. (E-20) iş yeri içerisinden 1 çift terlik, 2 çift spor ayakkabıyı çalmışlardır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bahse konu şahısların Metropol yolu üzerinde buluna iş yerlerinden de 1 adet t-shirt, 2 adet gömlek ve 2 adet şortu çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.