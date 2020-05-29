"1 dilim baklava için 10 dakika koşmak gerek"

Ramazanda kazanılan alışkanlıklar daha sonraki günlerdeki beslenmeye nasıl yansıyacak? Bayramda en çok yapılan beslenme hataları neler? Bayramda yenilen tatlıları yakmak için ne kadar hareket etmek gerekir? Beslenme Uzmanı Dyt. Selahattin Dönmez, merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Ramazanda edindiğimiz yeme düzeni ve beslenme alışkanlıkları daha sonraki günlerdeki beslenmemize nasıl yansıyor?

Ramazan kısa bir süre. Bu nedenle oruç tutarken değiştirdiğimiz öğün ve uyku düzeni alışkanlıkları kısa sürede bedenin sirkadiyen ritmi sayesinde toparlanabiliyor. En fazla 3-4 gün içinde normal yaşam döngüsüne geçen vücudun bu uyum sistemi; yeniden güne erken uyanarak başlama, kahvaltı, öğle ve akşam yeme alışkanlıklarının düzene girmesini sağlıyor.

Fakat iftarda fazla yemek, ramazan boyunca ağır şerbetli tatlıları tüketmek ve maalesef aç kalma korkusuyla yediğimiz yüksek karbonhidrat içeren besinlerden kurtulmak biraz daha uzun bir süre alıyor. Çünkü beyin ve mide arasındaki sinyalizasyonu bozulan bir bedenin sağlıklı besinlere hemen geçmesi maalesef iştah ve hormonlar yüzünden pek mümkün olamıyor. Bu yüzden ramazanda bol bol tükettiğimiz yüksek oranda karbonhidrat içeren pide, börek, makarna, pirinç pilavı gibi yiyecekleri öğünlerimizden kolay kolay uzaklaştıramıyoruz.

"bayramda tatlıyı sınırlı tüketin"

Bayramda tatlı seçiminde nelere dikkat edelim? 1 dilim baklavanın yerine sütlü tatlılardan ne kadar yiyebiliriz? 1 dilim baklayı yakabilmek için ne kadar hareket etmek gerekir?

Bence tatlı tüketimi kesinlikle çok sınırlı olmalı. Siyah çikolata, sütlü tatlılar veya taze meyve üzerine bal en ideali. Hamurlu tatlılardan uzak durmakta yarar var. 1 dilim baklava için 10 dakika koşmak yeterli.

Bayram kahvaltısında ve diğer öğünlerde mutlaka olsun dediğiniz ve bağışıklığı güçlendiren yiyecekler hangileri? Neden?

Türk kahvaltısı çok zengin. İşlenmiş etler dışında peynir çeşitleri, yumurta, bal, zeytin çeşitleri, kızarmış enfes kokan tam tahıllı ekmekler, Türk çayımız kahvaltıda muhakkak olsun. Fakat ben bağışıklık sistemi açısından iki önemli besine vurgu yapmak istiyorum. Biri propolis diğeri ise bal. Bunlar mutlaka kahvaltıda olmalı. Propolis solunum yollarını tutan virüslerin hücre duvarına yapışmasını önleyerek virüsün canlı ortamda üremesini durduran süper arı ürünüdür. Propolis; antibakteriyel yani bakterilerin çoğalmasını önleyerek bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir arı ürünüdür. Karaciğer yenileyici etkisi olan propolis özellikle bu virüs salgınlarının ön plana çıktığı dönemde hem erişkin hem de çocukların düzenli tüketmesi gereken tek arı ürünü olduğunu unutmamak gerekmektedir. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini sağlamak için en az üç hafta kadar her gün düzenli su bazlı saf propolis kullanımı en uygun süredir.