1 haftada 58 trafik kazası

25 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 58 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 10’u yaralanmayla ve 48’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 12 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (15), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (5) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 336.500.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 17
Gazimağusa : 15
Girne : 17
Güzelyurt : 2
İskele : 7
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 663 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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