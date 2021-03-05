1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi 26 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ]rünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 25 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerde 12 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.
5 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Holly Grains Ltd.
İthal
Soya fasulyesi küsbesi
Temiz
Çağsın Trd. Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
Akari Free Port
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut S.M
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut Deveci
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut Ank.
Limit Üstü
Orc Food
İthal
Sarı Kal. Biber
Temiz
Orc Food
İthal
Kırmızı Kal. Biber
Temiz
Orc Food
İthal
Elma Stk.
Temiz
Orc Food
İthal
Elma Golden
Temiz
Orc Food
İthal
Elma G.S
Temiz
Orc Food
İthal
Armut S.M
Temiz
Orc Food
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Şetar Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Gülsüm Sen
Tatlısu
Domates
Temiz
Rado Granto
Tatlısu
Salatalık
Temiz
Rado Granto
Tatlısu
Domates
Temiz
Sen Bender
Güvercinlik
Havuç
Temiz
Zübeyde Kırşan
Güvercinlik
Roka
Temiz
Zübeyde Kırşan
Güvercinlik
Turp
Temiz
Zübeyde Kırşan
Güvercinlik
Pazı
Temiz
Mustafa Özfadıl
Türkmenköy
Beyaz Sarma
Temiz
Mehmet Dolmacı
Lapta
Mor Sarma
Temiz
Mehmet Osman
Alsancak
Beyaz Sarma
Temiz
Mehmet Osman
Alsancak
Domates
Temiz
Nihat Aydın
Tepebaşı
Salatalık
Temiz
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