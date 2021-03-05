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SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

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Tarım Dairesi 26 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

Tarım Dairesi 26 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

 

İthal ve yerli ]rünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

İthal ürünlerde 25 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Cahide Kılıç’a ait armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

 

Yerli ürünlerde 12 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.

 

  5 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya fasulyesi küsbesi

Temiz

 

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

Akari Free Port

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Armut Ank.

Limit Üstü

 

Orc Food

İthal

Sarı Kal. Biber

Temiz

 

Orc Food

İthal

Kırmızı Kal. Biber

Temiz

 

Orc Food

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Orc Food

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Orc Food

İthal

Elma G.S

Temiz

 

Orc Food

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Orc Food

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Gülsüm Sen

Tatlısu

Domates

Temiz

 

Rado Granto

Tatlısu

Salatalık

Temiz

 

Rado Granto

Tatlısu

Domates

Temiz

 

Sen Bender

Güvercinlik

Havuç

Temiz

 

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Roka

Temiz

 

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Turp

Temiz

 

Zübeyde Kırşan

Güvercinlik

Pazı

Temiz

 

Mustafa Özfadıl

Türkmenköy

Beyaz Sarma

Temiz

 

Mehmet Dolmacı

Lapta

Mor Sarma

Temiz

 

Mehmet Osman

Alsancak

Beyaz Sarma

Temiz

 

Mehmet Osman

Alsancak

Domates

Temiz

 

Nihat Aydın

Tepebaşı

Salatalık

Temiz

 

 

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