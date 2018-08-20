10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Lütfiye Özipek sahne aldı

Yeniboğaziçi’nde devam eden 10’uncu Pulya Festivali’inde dün akşam Lütfiye Özipek sahne aldı.
Konserden önce şair yazar Orkun Bozkurt, “Kırmızı” isimli kitabını katılımcılar için imzaladı. Gecede Dudu Pektunç da sahne aldı.
Kıbrıs güzeli Elif Suda Züğürt’ün de katıldığı gecenin sonunda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar plaket ve çiçek takdim etti.
Geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan 10’uncu Pulya Festivali, 26 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek.
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