15-55 bin TL arası maaş alanlardan sadece 1 ay kesinti yapılacak!

Meclis Genel Kurulu’nda Pazartesi günü oy çokluğu ile kabul edilen 'Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nın son hali Cumhuriyeti Meclisi’nin web sitesinde yayımlandı.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası'na göre, 15 bin TL-55 bin TL arası maaş alanlardan bir aylık, 55 bin TL-75 bin TL arası ve 75 bin TL üzeri maaş alanlardan ise 9 ay boyunca kesinti yapılacak.

YASANIN AMACI

'Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nın amacı şöyle açıklandı:

“Bu Yasa, Türkiye Cumhuriyetinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı, depremde zarar gören kişilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelen depremzedelerin acil iaşe, ibate, sağlık ve eğitim harcamalarına katkı yapılması, depremden doğrudan etkilenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının desteklenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meydana gelebilecek deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmaların yapılması ve bu alanlardaki ihtiyaçların giderilmesi yanı sıra yerel yönetimlerin bu alanlarda yapacağı çalışmalara katkı yapılmasını sağlamaya yönelik kaynak yaratılmasını amaçlamaktadır.”

‘DEPREM VE DOĞAL AFET DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU’ OLUŞTURULACAK

Yasa kapsamında, deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ile hazırlıklar için yapılacak her türlü çalışmaların yürütülmesi maksadıyla ‘Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’ oluşturulacak.

KESİNTİ VE KATKI YAPILACAK GELİRLER

Yasanın amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere öngörülen gelirlerden kesinti, ek vergi, resim ve harçlardan katkı alınacağı kaydedildi.

Yasanın ilgili maddesi şöyle:

“Devlet, yerel kuruluşlar, kooperatifler, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sair kurumlar, adi ortaklıklar, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler veya diğer herhangi biri, işveren statüsü kapsamında olan işletmeler tarafından hizmetlilere ödedikleri emekli maaşları dahil, her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından ve Gelir Vergisi Yasasının 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki (sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları, asgari ücret kadar olan maaş ve ücretler ile on üçüncü maaş hariç) maaş ve ücret sayılan ödemelerin brüt toplamı üzerinden kesintiler yapılır.”

Yapılması planlanan kesintiler ise şöyle sıralandı:

1. 15 bin TL-55 bin TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden yüzde 2.

2. 55 bin TL-75 bin TL arası da dahil brüt maaş veya ücret üzerinden yüzde 2.

3. 75 bin TL ve üzeri dahil brüt maaş veya ücret üzerinden yüzde 5.

MAAŞ KESİNTİLERİNİN SÜRESİ

Buna göre, 15 bin TL-55 bin TL arası maaş alanlardan bir aylık, 55 bin TL-75 bin TL arası ve 75 bin TL üzeri maaş alanlardan ise 9 ay boyunca kesinti yapılacak.

MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASINI İSTEMEYENLER DİKKAT

Maaşından veya ücretinden herhangi bir kesinti yapılmaması veya belli dönemler için kesinti yapılmasını talep eden çalışanlar veya emekliler bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak; çalışanlar, bağlı oldukları kamu kurum veya kuruluş veya iş yerlerine, emekliler ise emekli maaşının ödenmesinden sorumlu bakanlık ya da daireye şahsen başvuru yapabilecek.

Şahsen başvuru yapılmasının sağlık, yaşlılık ve benzeri nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda ise başvuru ilgili kişinin eşi veya en yakın akrabası veya yasal temsilcisi tarafından da yapılabilecek.

Maaşından veya ücretinden kesinti yapılmasını istemeyen kişilerden kesinti olması halinde, yapılan kesinti miktarı en geç 1 ay içerisinde ilgili kurum tarafından iade edilecek.

1 Nisan 2023 tarihinde başlayan yasa, 31 Aralık 2023 tarihinde son bulacak.

