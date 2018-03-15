Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm halkın tüketici bilincini geliştirerek yasal mevzuat çerçevesinde korunan haklarının farkında olmaları ve gerektiğinde haklarını aramaları temennisinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin 1985 yılında aldığı bir kararla Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesini ilan ettiği ve bu konuşmanın yapıldığı 15 Mart tarihinin Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kabul edildiği belirtilen mesajda, günün uluslararası tüketici örgütleri tarafından da kutlanmaya başladığı kaydedildi.

Mesajda, “Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi; temel gereksinmelerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı (seçme hakkı), bilgilendirme hakkı, eğitilme hakkı, tazmin edilme hakkı, temsil edilme hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olmak üzere tüketicinin 8 temel hakkını içermektedir” denildi.

“YASA VE TÜZÜKLERLE HAKLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI”

KKTC’de 2003 yılında, 40/2003 Sayılı “Tüketicileri Koruma Yasası” ile tüketici haklarının koruma altına alındığı kaydedilen açıklamada, 2010 yılında yapılan değişiklikle daha geniş haklar tanıyan yasanın yürürlüğe girdiği, tüzükler çıkarılarak tüketicilerin haklarının, yasal düzenlemeler kapsamında çağdaş anlamda güvence altına alındığı belirtildi.

Mesaj şöyle devam etti:

“Tüketiciler; Yasa ile birlikte dayanıklı tüketim mallarında iki yıllık garanti hakkı, Kapıdan Satış, Kusurlu Mal ve Hizmetler, Devre Tatil, Paket Seyahat, Sözleşmelerde Haksız Şartlar, Mesafeli Satışlar, Süreli Yayınlar ve Satış Sonrası hizmetler gibi konularda haklarını arama ve elde etme imkanına kavuşmuşlardır. Yasa altında 2009 yılında kurulan ‘Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ vatandaşlarımızın tüketici şikâyetlerine bakmaya başlamıştır.



Mal ve Hizmetler Hakem Heyetinin çalışmaya başlaması ile tüketicilerimiz alışveriş yaparken kendilerini daha güvende hissedecekleri, satın alınan mal ve hizmette kusur olması halinde kendi memleketinde, kendi dilini konuşan ve haklarını hiç kimseden yardım almaksızın dahi savunabilecekleri bir kuruma kavuşmuşlardır”.

“ALO 171 HATTI 365 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR”

Vatandaşların almış oldukları mal veya hizmette bir kusur tespit ettikleri zaman Bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi bünyesinde kurulan “ALO 171” telefon hattını, ister ev, isterse cep telefonlarından arayabildiği belirtilen mesajda, hattın 365 gün 24 saat hizmet verdiği ifade edildi.

Mesajda verilen hizmetlerle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

“Bu numarayı arayan vatandaşlarımız mesai saatlerinde karşılarında bir memurumuzu, mesai saatleri dışında da telesekreteri bulacaklardır. Telesekretere bırakılan ve Telefon Numarası içeren mesajlar sonraki ilk iş günü değerlendirilmektedir.

“Alo 171” hattımızdan şikâyetleri dinleyen memurlarımız tüketicileri hakları konusunda bilgilendirdikten sonra, Ticaret Dairesi Müdürlüğü veya şubeleri aracılığıyla tüketiciden ilgili dilekçeyi ve belgeleri alarak, gerekli yasal prosedürü başlatmaktadırlar.

Bugüne kadar bir çok tüketici şikayeti Heyet tarafından çözüme kavuşturulmuştur.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketiciler ile aynı haklara sahip olması, doğru bilgilendirilmesi, ekonomik zararlarının tazmin edilmesi, hak arama yollarının kolaylaştırılması ve şikayetlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına önem vermekteyiz. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle tüm halkımızın tüketici bilincini geliştirerek yasal mevzuat çerçevesinde korunan haklarının farkında olmalarını ve gerektiğinde haklarını aramalarını temenni ediyoruz.”

Bakanlığın tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.