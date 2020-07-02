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155 kişi geldi, karantina oteline alındı; akşama 200 kişi daha gelecek

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155 kişi geldi, karantina oteline alındı; akşama 200 kişi daha gelecek
155 kişi geldi, karantina oteline alındı; akşama 200 kişi daha gelecek

Kıbrıs Postası’nın Sivil Havacılık Dairesi’nden edindiği bilgilere göre bugün yaklaşık 355 kişi, uçak yoluyla Türkiye’den KKTC’ye gelerek ülkeye giriş yapacak.

Bu sabah saat 04.00’te Türk Hava Yolları’na (THY) ait tarifeli seferle, 155 kişi ülkeye giriş yaptı.

155 kişi, Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam aldığı karar uyarınca, PCR test sonuçları çıkana kadar karantina otelinde kalacak.

Öte yandan bugün saat 18.10 sıralarında ise Pegasus’a ait tarifeli seferle yaklaşık 200 kişinin KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

Pegasus’a ait seferle ülkeye gelecek olan kişiler de PCR test sonuçları çıkana kadar, karantina otelinde bekletilecek.

Söz konusu uçak, saat 18.35’de KKTC’den ayrılacak.

TOPLAM GELEN SAYISI, 755 KİŞİYE ULAŞACAK

Saat 18.10’daki uçağın da inmesiyle birlikte, toplamda 755 kişi KKTC’ye uçak yoluyla gelmiş olacak.

Anımsanacağı üzere dün sabah ülkeye “karantinasız” bir şekilde gelen ve PCR test sonucu çıkana kadar toplum arasına karışmayacağına yönelik taahhütname imzalayan bazı kişilerin toplum içine karıştığı basına yansımıştı.

Daha sonra ise Sağlık Bakanlığı, deniz yoluyla gelen bir kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, KKTC’ye gelen kişilerin PCR testi çıkana kadar karantina otelinde bekletilmeleri yönünde karar üretti.

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