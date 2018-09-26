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16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Akşam Yemeği” oyunu sahnelendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nun “Akşam Yemeği” oyununu sahneledi.
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “Akşam Yemeği” oyunu sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nun “Akşam Yemeği” oyununu sahneledi. YDÜ AKKM’de 25 Eylül Salı gecesi sahnelenen Herman Koch'un aynı adlı romanından uyarlanan iki perdelik oyuna tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu.

İronik, gerilimli ve sahici bir yüzleşme oyunu olan Akşam Yemeği oyununu Volkan Sarıöz yönetti.

Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlanan oyun, seyirciyi şık bir restoranda, akşam yemeğine davet ediyor. Masada iki evli çift ve devasa bir sır var. menüde ise leziz yemekler, şarabın yanı sıra orta sınıfın ikiyüzlü ahlak anlayışı ve konforunu kaybetme korkusu..

Karabiber, Serkan Keskin’e festival plaketi sundu
Oyun sonrasında oyuncular ayakta alkışlanırken LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber Semaver Kumpanya Tiyatroları adına oyunda rol alan Serkan Keskin’e festival plaketini takdim etti.
 

Festival 27 Eylül’de “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek
Festival 27 Eylül Perşembe günü YDÜ AKKM’de  saat 20:30’da Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek.

Festivalin gerçekleşmesine  platin sponsor olarak K.T. Petrolleri, altın sponsor olarak Cyprus XP Travel, salon sponsoru olarak YDÜ, gümüş sponsor olarak BEL-KOOP  destek verirken  Cookies, Golden Tulip ve Reisler Lojistik de festivale katkı koydu. Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

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