  • BIST 96.520
  • Altın 183,965
  • Dolar 4,5866
  • Euro 5,3529
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz

» »
Tarım Dairesi, son bir haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz

Buna göre, çeri domates, kayısı, kardinal üzüm, susam, molehiya ve kerevizde limit üstü kalıntı tespit edildi. Bazı ürünler imha edilirken, bazı ürünlerde hasat geciktirme işlemine gidildi. Bazı ithal ürünler de menşeine iade edildi. 
Daireden yapılan açıklamaya göre, tahlillerde 17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz çıktı. 

Tarım Dairesi 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan ve Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilen ithal ürünlerden şeftali, elma, nar, kayısı,kiraz, susam, çeri domates, üzüm olmak üzere 35 numune alındı. Bunların31'inin temiz olduğu, 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.

Yerli ürünlerden böğrülce, patlıcan, molehiya, biber, salatalık, kereviz olmak üzere 17 numune alındı. Bunlardan 15'i temiz. 2’sikalıntılı bulundu.

İthal ürünlerden Nuri Ersoy'a ait çeri domateste limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edildi. İthal ürünlerden Onbaşı’na ait kayısı ve SVS Ticaret'e ait kardinal üzüm limit üstü kalıntıdan dolayı imha edildi. İthal ürünlerden Helvasan'a ait susam limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecek.

İnönü'de Ali Kasapoğlu'na ait molehiyave Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait 2’nci kez alımı yapılan kerevizde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Öte yandan Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiyaya yapılan ikinci analizde ürünün temiz çıkmasıyla hasada izin verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Devlet Laboratuvarı projesi ihale dosyası hazırlanması için sözleşme imzalandı29 Haziran 2018 Cuma 15:15
  • KSP, Türkiye’de gerçekleşen seçimleri değerlendirdi29 Haziran 2018 Cuma 15:10
  • Erhürman: "Bu vizyon Kıbrıslı Türklere de Rumlara da kaybettirir"29 Haziran 2018 Cuma 15:05
  • Sol Hareket: “Çeler’in açıklamaları kabul edilemez”29 Haziran 2018 Cuma 15:00
  • Ombudsman’ın “miras yoluyla “T” izni başvurusuyla ilgili raporu29 Haziran 2018 Cuma 14:55
  • Burcu: "Tüketiciler Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit ediliyor”29 Haziran 2018 Cuma 14:45
  • Dev-İş: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”29 Haziran 2018 Cuma 14:33
  • İnşaat işçisi Yavuz Bay intihar mı etti?29 Haziran 2018 Cuma 12:58
  • "Başsavcılık'ın görüşüne göre meclis tatil günlerinde de toplanabilir... Başka söze gerek yok"29 Haziran 2018 Cuma 12:55
  • Bakan Atakan müjdeyi verdi, kimse işini kaybetmeyecek29 Haziran 2018 Cuma 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti