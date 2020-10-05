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178 Bin TL sirkat etti, 2 yıl ceza aldı!

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Lefkoşa’da kamu görevlisi tarafından hırsızlık suçundan yargılanan emekli gardiyan Erdoğan Güneş, 2 yıl hapis cezası aldı.
178 Bin TL sirkat etti, 2 yıl ceza aldı!

Lefkoşa’da kamu görevlisi tarafından hırsızlık suçundan yargılanan emekli gardiyan Erdoğan Güneş, 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa;daMerkezi Cezaevi’nde kantinin muhasebesinden sorumlu olan gardiyan Erdoğan
Güneş, evrakları sahteleyip, 178 bin TL nakit parayı sirkat etmişti. Güneş, maliyeye
283 bin TL yatırıp zararı tazmin etmişti.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı
Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat”
suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne
değindi. Gazi, sanığın işlediği resmi evrak sahteleme suçunun ise 10 yıla kadar
hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, gardiyan olan sanığın Merkezi
Cezaevi’nin kantininden 178 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini
belirtti. Gazi, kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini
sarsmamaları ve bu güveni suiistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Gazi, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini
kaydetti. Gazi, sanığın sirkat ettiği meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu
aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanığın konu suçları eşi ve kızının
sağlık sorunları nedeniyle düştüğü maddi zorluk içindeyken işlemesinin hoşgörü ile
bakmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan
tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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