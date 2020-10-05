178 Bin TL sirkat etti, 2 yıl ceza aldı!

Lefkoşa’da kamu görevlisi tarafından hırsızlık suçundan yargılanan emekli gardiyan Erdoğan Güneş, 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa;daMerkezi Cezaevi’nde kantinin muhasebesinden sorumlu olan gardiyan Erdoğan

Güneş, evrakları sahteleyip, 178 bin TL nakit parayı sirkat etmişti. Güneş, maliyeye

283 bin TL yatırıp zararı tazmin etmişti.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç

Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı

Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat”

suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne

değindi. Gazi, sanığın işlediği resmi evrak sahteleme suçunun ise 10 yıla kadar

hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, gardiyan olan sanığın Merkezi

Cezaevi’nin kantininden 178 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini

belirtti. Gazi, kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini

sarsmamaları ve bu güveni suiistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini

kaydetti. Gazi, sanığın sirkat ettiği meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu

aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanığın konu suçları eşi ve kızının

sağlık sorunları nedeniyle düştüğü maddi zorluk içindeyken işlemesinin hoşgörü ile

bakmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan

tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.