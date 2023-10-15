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18 yaşında genç yaralı

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18 yaşında genç yaralı
18 yaşında genç yaralı

14.10.2023 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Yıldırım -Kuzucuk Anayolu’nun 0-1 km’leri üzerinde, Arda YALIN(E-18) yönetimindeki HM 720 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan selvi ağaçlarına aracının sağ ön yan kısmı ile çarptıktan sonra, tekrar yol içerisine kontrolsüzce savrularak  durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Arda YALIN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ kol ve bacağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi servisinde müşahade altına alınmış olup, araçta yolcu olarak bulunan Orhan ÇAKIR(E-16) ve Aras UYSAL(E-16) ise  tedavilerinin ardından taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

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