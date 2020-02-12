1974’ün ilk şehidine yarın yeniden veda edilecek

Ecvet Orhon’un kendisi gibi tarih öğretmeni olan kızı Nilgün Ecvet Orhon kişisel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Yarın yaşamımdaki en zor günü geçireceğim. Babamla vedalaşacağım, yani ondan kalanlarla... Midemin, yüreğimin ortasında koca bir yumruk oturuyor... Fotoğrafları gördüm raporda ve detayları okudum... Ama biliyorum ki yarın çok zor olacak... Güçlüyüm aslında, dayanırım ama itiraf etmem gerekirse çok da korkuyorum... babamı öyle, o masada, kriminal dizilerdeki kalıntılar gibi görmek...yüreğim dayanacak mı buna?

Ama vedalaşmam, çok sevdiğimi söylemem gerek... bu yapmak istediğim şeyden çok korkuyorum ama yapacağım... Umarım dirençliyim da dedesiyle vedalaşmak isteyen Ecomu da daha fazla üzmem yarın...

Bize iyi şans dileyin... Buna özellikle benim çok ihtiyacım olacak... Bu bir insanın yaşamaması gereken bir deneyim... Ama bunu yapmak istiyorum ve başarmak zorundayım... Babamla vedalaşmazsam eğer ömür boyu vicdan hesaplaşması yaşayacağım...

Yarından, kendimden ve de göreceklerimden çok korkuyorum...

Ama başaracağım... Başaracağım... Ba-şa-ra-ca-ğım... Ben güçlüyüm, Ecvet Komutanın kızıyım...”