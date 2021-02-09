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2 Ay hükümsüz tutuklu kalacak!

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Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
2 Ay hükümsüz tutuklu kalacak!

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Orçun Gülseren dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Orçun Gülseren’in ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet 5 TL’lik banknot, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca zanlının tasarrufunda 19515 Euro, 800 sterlin, 33500 TL nakit paranın bulunduğunu ve izahat istendiğinde 14560 Euro parayı Ocak 2021 ayı içerisinde uyuşturucu satışından elde ettiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktaran polis söz konusu paralarında emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde 1000 Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 33 bin 500 TL, 5 bin 555 euro ve 800 sterlin paranın zanlının annesine ait olduğunun tespit edilmesi üzerine iade edildiğini belirtti. Polis, meselenin ciddi bir boyutta olduğunu, bu nedenle zanlının yargılanmadan kaçma ihtimalinin bulunması nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatının söz konusu karara itiraz etmesi üzerine 4 kefil dinlettiği duruşma iki buçuk saat sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davalarında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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