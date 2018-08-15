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2 Cumhurbaşkanı Talat yeni makam aracını istemedi

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini açıkladı.
2 Cumhurbaşkanı Talat yeni makam aracını istemedi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini açıkladı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, geçen kasım ayında 2, Cumhurbaşkanı Talat’a makam aracı  için ihale açtıklarını süreç seçim yasaklarına girdiği için ertelendiğini, ardından bütçe geçince yeniden ihale açtıklarını ve yeniden seçim dönemine girdiklerini ve yine ertelemek zorunda kalındığını anlatarak, “En nihayet sonuçlandı ve aracın gelişi bu günlere rast geldi” dedi.
Dün hem basında hem Meclis’te bu konunun eleştirilmesinin ardından 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın ‘ben bu arabayı istemiyorum’ haberi gönderdiğini ifade eden Denktaş, arabanın ihale sonucu alındığını ve parasının ödenmiş olduğunu, bu nedenle de başka maksatlarla kullanılacağını söyledi.
Denktaş ,“Sayın Cumhurbaşkanı kendi arabasıyla dolaşacaksa dolaşacak araç devlet envanterine geçmiş durumdadır” dedi.
“RHA’LAR DÜN SATIŞTAYDI ZATEN”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başka bir konuya daha değinerek bugün basında ‘ne oldu RHA’ları satacaktın be dayım’ şeklindeki soruyu hatırlatarak ,“Soran arkadaşa; be dayı dün sen bunu sorarken RHA’lar satıştaydı” dedi.

Denktaş, RHA’ların bir kısmını dün sattıklarını, kullanmadıklarını da satmaya devam edeceklerini, ancak ihtiyaç olan araçları kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

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