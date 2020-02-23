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20 yıl sonra,kazanan: #Galatasaray

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20 yıl sonra,kazanan:Galatasaray
20 yıl sonra,kazanan: #Galatasaray

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 20 yıl sonra kazanan sarı kırmızı ekip oldu. Galatasaray gergin geçen maçta ezeli rakibini 1-3'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, 1999'dan beri deplasmanda yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geriden gelerek Donk ve Falcao'nun golleriyle mağlup etti.

21. dakikada Fenerbahçe, Kruse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 40. dakikada Donk ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 66. dakikada kırmızı kart ile tribüne gönderildi. 80. dakikada penaltıdan Falcao, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Son sözü dakika 90+7'de Onyekuru söyledi. Maç 1-3 sona erdi.

 

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