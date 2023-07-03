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2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında diyabetle yaşayan yetişkin sayısı 2050 yılına kadar iki kat artacak ve 1,3 milyar insan diyabet hastası olacak.
2050 yılının salgını: 1,3 milyar insan tehlikede

Yeni tahminler, 2021'de 529 milyon olan diyabet hastası sayısının 2050'de 1,3 milyarın üzerine çıkacağını öngörüyor.

Önümüzdeki 30 yıl içinde hiçbir ülkenin diyabet oranında düşüş görmesi beklenmiyor.

Bulgular The Lancet ve The Lancet Diabetes & Endocrinology dergilerinde yayınlandı.

Uzmanlar, diyabetin dünya çapında çoğu hastalığı geride bırakarak insanlar ve sağlık sistemleri için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek verileri endişe verici olarak nitelendirdi.

 Yedi veya sekiz kişiden biri diyabet hastası olacak

New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Doktor Shivani Agarwal, "Diyabet, zamanımızın en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olmaya devam ediyor ve önümüzdeki otuz yılda her ülkede, yaş grubunda ve cinsiyette agresif bir şekilde büyüyecek ve dünya çapındaki sağlık sistemleri için ciddi bir zorluk teşkil edecek" dedi. 

BM, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 9,8 milyar olacağını tahmin ediyor.

Bu, o zamana kadar yedi veya sekiz kişiden birinin diyabetle yaşayacağını gösteriyor.

Araştırma yazarları şunları yazdı: "Diyabet vakalarının çoğunu oluşturan tip 2 diyabet, büyük ölçüde önlenebilir ve bazı durumlarda, hastalık seyrinde erken teşhis edilip yönetilirse potansiyel olarak geri döndürülebilir. Bununla birlikte, tüm kanıtlar, başta birden fazla faktörün neden olduğu obezitedeki artış nedeniyle diyabet prevalansının dünya çapında arttığını gösteriyor.”

Yazarlar, azınlık etnik gruplarının yaşadığı yapısal ırkçılığın ve "coğrafi eşitsizliğin" dünya çapında diyabet, hastalık, hastalık ve ölüm oranlarını hızlandırdığını söyledi.

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