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21 Aralık 2020 Tarihinde Ne Olacak?

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NASA onaylı elektrik kesintisi mi yaşanacak? İşte iddialar;
21 Aralık 2020 Tarihinde Ne Olacak?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’la ilgili birçok iddia gündeme geldi. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar. Kimilerine göre bu yıl dünyanın birçok yerinde elektrik kesintileri yaşanabilir veya elektronik cihazlar hata verebilir. Ayrıca bu olayın astrolojiyi de etkilemesi bekleniyor.

21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği komplo teorileri sosyal medyada konuşulsa da bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

21 ARALIK’TA NELER OLACAK? 

Jüpiter ve Satürn, yılın son günlerinde "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak.

Gökbilimcilerin aktardığına göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

 

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