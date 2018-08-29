22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali’ne Inner Cırcle konseriyle muhteşem açılış

Kıbrıs’ın en büyük ve en kapsamlı kültür sanat organizasyonu olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle muhteşem bir şekilde açıldı.

Kıbrıs’ın en büyük ve en kapsamlı kültür sanat organizasyonu olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle muhteşem bir şekilde açıldı.

22. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’in açılışında İnner Circle grubu bir an bile düşmeyen enerjisi ve muhteşem performansı ile izleyicileri adeta büyüledi. Sahnede kaldıkları 2 saat süresince en güzel Reggea şarkılarını seslendiren grup, kendilerine ait en çok bilinen şarkıları Bad Boys ve La la long, Beatles’ın Let it be şarkısıyla büyük coşku yaşattı. Grup ayrıca Michael Jackson ve Ed Sheeran’ın şarkılarını da söyledi.

Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında, 31 Ağustos Cuma Othello Kalesi’nde Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’nın konseri,4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan CARMINA BURANA, 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi, 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konsei yer alıyor.

Bilet fiyatları Inner Circle 30 TL, Teoman 30 TL, Ahmet Aslan– Erdal Erzincan konseri 20 TL, Carmına Burana 20 TL, Gül Sunal Stand Up 20 TL, Okan Ersan & Noise Adventure 20 TL, Barış Manço’yu Anma Gecesi 10 TL olarak belirlenirken, "Bir Kıbrıs Destanı" Gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde ve tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.(MHA)