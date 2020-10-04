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23 milyon dolar değerindeki tuvalet uzaya gönderiliyor

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sıfır yerçekimine uygun şekilde işleyen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti Uluslararası Uzay İstasyonu'na deneme amaçlı göndermeye hazırlanıyor.
23 milyon dolar değerindeki tuvalet uzaya gönderiliyor

İleride Ay'a göreve gidecek astronotların kullanması amacıyla tasarlanan ve vücuttaki artığı emen tuvaletin bir kargo kapsülü içinde gönderilmesi planlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; NASA, tuvaletteki vakum sisteminin kadın astronotlara kolaylık yaratmak için tasarlandığını açıkladı.

Tuvaletin perşembe günü Virginia eyaletindeki Wallops Adası'ndan fırlatılması planlanıyordu; ancak havalanmasına üç dakika kala teknik sorunlar yüzünden görev iptal edildi.

Eğer bu sorunlar mühendisler tarafından çözülebilirse gönderim cuma günü gerçekleşecek.

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