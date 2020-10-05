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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Girne Belediyesi tarafından basın bildirisi yayınlandı

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04 Ekim tarihi, kutlama niteliğinden çok farkındalık gerektiren bir gün niteliğinde olmalıdır.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Girne Belediyesi tarafından basın bildirisi yayınlandı

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü :

04 Ekim tarihi, kutlama niteliğinden çok farkındalık gerektiren bir gün niteliğinde olmalıdır. Çünkü malesef küresel olarak hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele devam ediyor. Bu örneklerin ülkemizde de görülmesi bizleri gerçekten çok üzüyor.

 

“Her Canlı İçin Elimizden Geleni Yapmak Zorundayız”

Yaşamın bütünü içerisinde her canlının yeri ve değeri olduğuna inandığımızdan, Girne Belediyesi olarak yardıma muhtaç, kötü muameleye maruz kalmış, yaralı, kimsesiz ve aç hayvanlara yardım etmek; bu konularla ilgili büyük özveri ve emekle çalışan birçok sivil örgüt ve hayvan severlerle işbirliği yapmak gerekliliğine inandık. Evimizde bakımımızda bulunan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılamak Hayvan Refahı Yasası gereğince birincil sorumluluklarımız arasında olmalıdır.

Bizler Girne Belediyesi olarak, özellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz sokak hayvanlarının düzenli veteriner kontrolleri ve ihtiyaçlarının sağlanması yanında hasta veya yaralı olan sokak hayvanları için de 2017 yılında hizmete açtığımız Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimiz üzerinden yoğun çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

En az insanlar kadar hayvanların da mutluluk ve özgürlük hakkına sahip olduğunu hatırlamamız; çevremizde yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmamız, onlara merhametli davranmamız, duyarlı bir insan olarak her birimize düşen görevlerdir aynı zamanda.

 

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