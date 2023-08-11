4 Zanlı İskele'de Mahkemeye çıkarıldı, başka tutuklular da olduğu öğrenildi!

4 Zanlı İskele'de Mahkemeye çıkarıldı, başka tutuklular da olduğu öğrenildi! Toplam 12 kişiden polisin ifade aldığı öğrenildi.

İskele’de geçtiğimiz sabah 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in öldürülmesiyle meydana gelen adam öldürme olayının ardından cinayete ve kavgaya karışan 4 zanlı bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet birimi, İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Kaza Mahkemesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAŞKA TUTUKLULAR DA VAR

Edinilen bilgiye göre polis soruşturmayı derinleştirdi. Poliste başka tutukluların da olduğu belirtiliyor. Kamera görüntüleri inceleyen polis soruşturmayı derinleştirdi.

11 kişi daha tutuklandı Ayrıca eğlence mekanı içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu C.G. (E-43), H.Y. (E-28), A.C.A. (E-23), M.Y.K. (E-23), Y.Ö. (E-22), H.M.O. (E-27), R.M. (E-21), M.R.M. (E-26,), T.A. (E-21), T.Y. (E-36) ve B.K.(E-28) bir taraf olup, Hüda Yalınayak (E-29) ve Baran Mavideniz’in (E-18) vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, Hüda Yalınayak’ın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldukları aktarıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.