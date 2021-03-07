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SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

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"Toplam 4005 test yapıldı, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 
4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4005 olup, 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 8 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli- 1 /Hamitköy-2  / K.kaymaklı-1  / Haspolat-4 / Yenikent-1 

Girne 
Girne Merkez- 2 / Boğazköy- 1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Ulukışla-1 / Vadili-2 


7 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4005  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 8     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 582. 959  

Toplam Vaka Sayısı: 3620  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3205 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 318     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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