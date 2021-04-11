  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Fileleftheros’a konuştu

» »
4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Fileleftheros’a konuştu

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi ve Cenevre’deki gayri resmi 5’li konferansın sonucu konusunda iyimser olmadığını dile getiren Akıncı, Kıbrıs’ta var olması ve tüm taraflarca karşılıklı kabul edilebilir olan tek çözümün, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu söyledi.

Crans Montana’da kaybedilen fırsattan söz eden Akıncı, gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilen çözümü desteklemeye hazır olduğunu ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son adımı atmakta tereddüt ettiğini söyledi.

5’li konferansa ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine Akıncı, müdahil tarafların pozisyonlarında değişiklik olmaması durumunda görüşmeden olumlu bir şey beklemediğini kaydetti. Akıncı, bu tür görüşmelerin, ortak zemin bulunması adına devam etmesi gerektiğini de ifade etti. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?11 Nisan 2021 Pazar 15:33
  • 5 yaşındaki Suriyeli çocuk ailesine yeniden kavuştu11 Nisan 2021 Pazar 15:06
  • Şahiner: Temiz eller operasyonu organize bir yolsuzluk planı mı?11 Nisan 2021 Pazar 14:53
  • Esandağlı uyardı! Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar.11 Nisan 2021 Pazar 14:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’u kabul etti11 Nisan 2021 Pazar 14:37
  • İskele-Ercan anayolunda kaza: 2 yaralı11 Nisan 2021 Pazar 14:31
  • Tatar:Yeni kuşaklara tarihi anlatmalıyız11 Nisan 2021 Pazar 11:51
  • “Bütçe, aşı planı ve seyreltilmiş eğitim programı”11 Nisan 2021 Pazar 11:49
  • 8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti11 Nisan 2021 Pazar 10:18
  • Arıklı güven tazeledi11 Nisan 2021 Pazar 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti