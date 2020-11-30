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5 gün boyunca yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarından itibaren 5 gün boyunca havanın yağmurlu olması bekleniyor.
5 gün boyunca yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava cumartesiye kadar yer yer sağanak yağmurlu  veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.  

Pazar ve pazartesi günlerinin ise açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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