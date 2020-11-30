5 gün boyunca yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarından itibaren 5 gün boyunca havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava cumartesiye kadar yer yer sağanak yağmurlu veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Pazar ve pazartesi günlerinin ise açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.